Стартовая решётка Гран-при Монако Формулы-1

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В воскресенье, 25 мая, состоится основная гонка восьмого этапа Формулы-1 Гран-при Монако. Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ней.

Формула-1. Гран-при Монако. Стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Эстебан Окон («Хаас»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Александр Албон («Уильямс»).

11. Карлос Сайнс («Уильямс»).

12. Юки Цунода («Ред Булл»).

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

14. Джордж Расселл («Мерседес»).

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

17. Пьер Гасли («Альпин»).

18. Франко Колапинто («Альпин»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Оливер Берман («Хаас»).