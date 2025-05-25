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Эдриан Ньюи: Лэнс Стролл находится на нужном месте

Эдриан Ньюи: Лэнс Стролл находится на нужном месте
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Именитый британский конструктор Эдриан Ньюи, работающий в команде Формулы-1 «Астон Мартин», высказался о пилоте коллектива Лэнсе Стролле.

«Думаю, Лэнс намного лучше, чем о нём думают… Если сравнивать его с товарищами по команде, с которыми он выступал — Чеко [Пересом], [Нико] Хюлькенбергом, Себом [Феттелем], а теперь и Фернандо [Алонсо], — то он находится на нужном месте», — приводит слова Ньюи издание Autosport.

В 16:00 по московскому времени начнётся основная гонка восьмого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию заезда, которая доступна по ссылке ниже.

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