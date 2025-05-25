Бедзекки выиграл гонку MotoGP ГП Великобритании, Зарко — второй, Марк Маркес — третий

В воскресенье, 25 мая, в Сильверстоуне состоялась основная гонка седьмого этапа MotoGP в сезоне 2025 года. Победу одержал итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки, вторым финишировал Жоанн Зарко («Хонда»). Третий — Марк Маркес («Дукати»).

Алекс Маркес («Дукати») упал при входе в первый поворот на старте в гонке, а Марк Маркес упал на третьем круге, после чего заезд был остановлен красными флагами из-за разлитого масла на трассе. После рестарта гонку возглавил Куартараро, который столкнулся с техническими проблемами на 12-м круге и сошёл.

MotoGP. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 19 кругов.

2. Жоанн Зарко («Хонда») +4.088.

3. Марк Маркес («Дукати») +5.929.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +5.946.

5. Алекс Маркес («Дукати») +6.024.

6. Педро Акоста («КТМ») +7.109.

7. Джек Миллер («Ямаха») +7.398.

8. Лука Марини («Хонда») +7.729.

9. Фермин Альдегер («Дукати») +8.584.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.764.