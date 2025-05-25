Фото: Дуа Липа посетила гоночный уикенд в Монако

29-летняя британская певица косоварского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа посетила гоночный уикенд в Монако, где в данный момент проходит основная гонка восьмого этапа Формулы-1.

Дуа Липа является обладательницей премии «Грэмми» — лучший британский артист (2018 год) и лучший британский альбом (2021-й) за Future Nostalgia. MTV Europe Music Awards — лучшая артистка (2017 год) и лучшая песня (2020-й) за Don't Start Now.

На момент публикации новости в гонке лидирует британский гонщик «Малкарена» Ландо Норрис. На втором месте располагается монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Оскар Пиастри («Макларен») — третий.