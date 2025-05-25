Гасли сошёл с гонки в Монако, сломав переднюю подвеску о машину Цуноды

29-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», сошёл в основной гонке восьмого этапа сезона-2025 Гран-при Монако.

Фото: Кадр из трансляции

Пьер на выходе из туннеля перед 10-м поворотом, оставил много скорости на торможении и въехал передним левым колесом в правую заднюю шину 25-летнего японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды.

Фото: Кадр из трансляции

После этого подвеска сломалась, а Гасли полетел по прямой, почти врезавшись в своего партнёра Франко Колапинто.

Пьер принял решение доехать до боксов французского коллектива. Двигаясь по пит-лейн, Гасли остановился у боксов британской команды «Уильямс».

Фото: Кадр из трансляции

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