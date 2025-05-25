«Что этот идиот делает?» Цунода — об аварии с Гасли на ГП Монако

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за команду «Ред Булл», эмоционально отреагировал на инцидент с 29-летним французским пилотом «Альпин» Пьером Гасли во время гонки Гран-при Монако. Напомним, на выходе из туннеля перед 10-м поворотом Гасли оставил много скорости на торможении и въехал передним левым колесом в правую заднюю шину японца.

«Он идиот? Что он делает?» — сказал Цунода по командному радио. Юки и Пьер вместе выступали за «Альфа Таури».

На момент публикации новости в гонке лидирует британский гонщик «Малкарена» Ландо Норрис. На втором месте располагается монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Оскар Пиастри («Макларен») — третий.