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«Что этот идиот делает?» Цунода — об аварии с Гасли на ГП Монако

«Что этот идиот делает?» Цунода — об аварии с Гасли на ГП Монако
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25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за команду «Ред Булл», эмоционально отреагировал на инцидент с 29-летним французским пилотом «Альпин» Пьером Гасли во время гонки Гран-при Монако. Напомним, на выходе из туннеля перед 10-м поворотом Гасли оставил много скорости на торможении и въехал передним левым колесом в правую заднюю шину японца.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
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«Он идиот? Что он делает?» — сказал Цунода по командному радио. Юки и Пьер вместе выступали за «Альфа Таури».

На момент публикации новости в гонке лидирует британский гонщик «Малкарена» Ландо Норрис. На втором месте располагается монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Оскар Пиастри («Макларен») — третий.

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