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Ферстаппен — о пилотаже на RB21: передачи ощущаются как на Гран-при Монако 1972 года

Ферстаппен — о пилотаже на RB21: передачи ощущаются как на Гран-при Монако 1972 года
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» необычным образом описал ощущения от пилотажа болида RB21 во время гонки восьмого этапа «Королевских гонок» Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Переключение передач ощущается как на Гран-при Монако — 1972», — сказал Ферстаппен по командному радио.

На момент публикации новости в гонке лидирует британский гонщик «Малкарена» Ландо Норрис. На втором месте располагается монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Оскар Пиастри («Макларен») — третий.

Ранее напарник Макса Юки Цунода эмоционально отреагировал на аварию с Пьером Гасли, после которой пилот «Альпин» сошёл.

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