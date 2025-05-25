Ферстаппен — о пилотаже на RB21: передачи ощущаются как на Гран-при Монако 1972 года

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» необычным образом описал ощущения от пилотажа болида RB21 во время гонки восьмого этапа «Королевских гонок» Гран-при Монако.

«Переключение передач ощущается как на Гран-при Монако — 1972», — сказал Ферстаппен по командному радио.

На момент публикации новости в гонке лидирует британский гонщик «Малкарена» Ландо Норрис. На втором месте располагается монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Оскар Пиастри («Макларен») — третий.

Ранее напарник Макса Юки Цунода эмоционально отреагировал на аварию с Пьером Гасли, после которой пилот «Альпин» сошёл.