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Ландо Норрис победил в гонке Гран-при Монако, Леклер — второй, Ферстаппен — четвёртый

Сегодня, 25 мая, на городской трассе Монте-Карло состоялась гонка Гран-при Монако, победителем которой стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, тройку сильнейших замкнул Оскар Пиастри («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 78 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3.131.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +3.658.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.572.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51.387.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Александер Албон («Уильямс») +2 круга.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.

11. Джордж Расселл («Мерседес») +2 круга.

12. Оливер Берман («Хаас») +2 круга.

13. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга.

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2 круга.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга.

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2 круга.

17. Юки Цунода («Ред Булл») +2 круга.

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3 круга.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.