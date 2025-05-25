Ландо Норрис победил в гонке Гран-при Монако, Леклер — второй, Ферстаппен — четвёртый

Сегодня, 25 мая, на городской трассе Монте-Карло состоялась гонка Гран-при Монако, победителем которой стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, тройку сильнейших замкнул Оскар Пиастри («Макларен»).
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 78 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.131.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +3.658.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.572.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51.387.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +2 круга.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.
11. Джордж Расселл («Мерседес») +2 круга.
12. Оливер Берман («Хаас») +2 круга.
13. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга.
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2 круга.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2 круга.
17. Юки Цунода («Ред Булл») +2 круга.
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3 круга.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.
20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.