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Зенедин Зидан и Киллиан Мбаппе посетили гонку Гран-при Монако

Зенедин Зидан и Киллиан Мбаппе посетили гонку Гран-при Монако
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Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан и нападающий мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе посетили гонку Формулы-1 Гран-при Монако, которая проходит в данный момент м Монте-Карло.

На момент написания новости лидером гонки является пилот четырёхкратный чемпион Ф-1, а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте располагается пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис, а Шарль Леклер («Феррари») — третий.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Фото: Hoch Zwei/Zuma/ТАСС

Фото: Кадр из видео

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки, в которой отражает все наиболее важные детали события.

Ранее стало известно, что Гасли сошёл с гонки в Монако, сломав переднюю подвеску о машину Цуноды.

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