Зенедин Зидан и Киллиан Мбаппе посетили гонку Гран-при Монако

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан и нападающий мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе посетили гонку Формулы-1 Гран-при Монако, которая проходит в данный момент м Монте-Карло.

На момент написания новости лидером гонки является пилот четырёхкратный чемпион Ф-1, а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте располагается пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис, а Шарль Леклер («Феррари») — третий.

Фото: Hoch Zwei/Zuma/ТАСС

Фото: Кадр из видео

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки, в которой отражает все наиболее важные детали события.

Ранее стало известно, что Гасли сошёл с гонки в Монако, сломав переднюю подвеску о машину Цуноды.