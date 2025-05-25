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Леклер: счастлив ли я? Нет. Хотел подарить команде победу

Леклер: счастлив ли я? Нет. Хотел подарить команде победу
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился мыслями о выступлении в гонке Гран-при Монако, по итогам которой он финишировал на второй позиции. Победителем стал британец Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«Счастлив ли я? Если честно, нет. Мы проиграли гонку ещё вчера, мы должны были справиться лучше. Ландо справился превосходно и заслужил победу. В прошлом году я исполнил мечту, но в этом не получилось, однако, учитывая всё, мы оказались намного выше ожиданий. Я думал, попасть в топ-10 будет проблемой, а мы в итоге вторые, притом очень близко к первому месту. Но, конечно, я хотел бы выиграть. Я прессинговал Ландо, но этого было недостаточно. Очень приятно было ощущать поддержку соотечественников. Я хотел подарить им победу, но, надеюсь, получится в следующем году», — сказал Леклер в интервью после гонки.

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