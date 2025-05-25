Леклер: счастлив ли я? Нет. Хотел подарить команде победу

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился мыслями о выступлении в гонке Гран-при Монако, по итогам которой он финишировал на второй позиции. Победителем стал британец Ландо Норрис («Макларен»).

«Счастлив ли я? Если честно, нет. Мы проиграли гонку ещё вчера, мы должны были справиться лучше. Ландо справился превосходно и заслужил победу. В прошлом году я исполнил мечту, но в этом не получилось, однако, учитывая всё, мы оказались намного выше ожиданий. Я думал, попасть в топ-10 будет проблемой, а мы в итоге вторые, притом очень близко к первому месту. Но, конечно, я хотел бы выиграть. Я прессинговал Ландо, но этого было недостаточно. Очень приятно было ощущать поддержку соотечественников. Я хотел подарить им победу, но, надеюсь, получится в следующем году», — сказал Леклер в интервью после гонки.