Пиастри прокомментировал третье место в гонке Гран-при Монако

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третью позицию по итогам гонки Гран-при Монако.

«Очевидно, победить было бы приятнее. Это был непростой уикенд — начиная с тренировок и вплоть до квалификации. Мы были близки, но недостаточно близки. В целом я доволен. Очевидно, перед возвращением в следующем году некоторые вещи нужно будет пересмотреть, но мы набрали очки, завоевали подиум в Монако — это не так уж и плохо. И если это плохой уикенд — то всё не так печально. Ландо отлично справился и провёл великолепный уикенд, и Шарль был, как всегда, быстр», — сказал Оскар Пиастри в интервью после гонки.

Напомним, победу одержал напарник Пиастри Ландо Норрис, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.