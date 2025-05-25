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Пиастри прокомментировал третье место в гонке Гран-при Монако

Пиастри прокомментировал третье место в гонке Гран-при Монако
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третью позицию по итогам гонки Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«Очевидно, победить было бы приятнее. Это был непростой уикенд — начиная с тренировок и вплоть до квалификации. Мы были близки, но недостаточно близки. В целом я доволен. Очевидно, перед возвращением в следующем году некоторые вещи нужно будет пересмотреть, но мы набрали очки, завоевали подиум в Монако — это не так уж и плохо. И если это плохой уикенд — то всё не так печально. Ландо отлично справился и провёл великолепный уикенд, и Шарль был, как всегда, быстр», — сказал Оскар Пиастри в интервью после гонки.

Напомним, победу одержал напарник Пиастри Ландо Норрис, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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