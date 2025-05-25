Пиастри прокомментировал третье место в гонке Гран-при Монако
Поделиться
Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третью позицию по итогам гонки Гран-при Монако.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
«Очевидно, победить было бы приятнее. Это был непростой уикенд — начиная с тренировок и вплоть до квалификации. Мы были близки, но недостаточно близки. В целом я доволен. Очевидно, перед возвращением в следующем году некоторые вещи нужно будет пересмотреть, но мы набрали очки, завоевали подиум в Монако — это не так уж и плохо. И если это плохой уикенд — то всё не так печально. Ландо отлично справился и провёл великолепный уикенд, и Шарль был, как всегда, быстр», — сказал Оскар Пиастри в интервью после гонки.
Напомним, победу одержал напарник Пиастри Ландо Норрис, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Комментарии
- 25 мая 2025
-
18:53
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:22
-
18:20
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
17:52
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:37
-
16:10
-
15:56
-
15:20
-
15:12
-
14:50
-
14:18
-
13:48
-
13:26
-
12:33
-
12:10
-
11:54
-
11:30
-
10:58
-
10:43
-
10:32
-
09:51
-
09:25
-
09:00
-
00:42