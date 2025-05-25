«Мечтал об этом с детства». Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третью позицию по итогам гонки Гран-при Монако.

«Прекрасное чувство! Это была длинная, изматывающая, но захватывающая гонка! Мы могли атаковать почти всю гонку. Последняя четверть получилась напряжённой, когда Леклер атаковал сзади, а Макс был впереди. Но мы выиграли! Я мечтал об этой победе с детства и сегодня исполнил мечту. Я видел тебя перед стартом (интервью брал Дженсон Баттон. — Прим. «Чемпионата») и подумал: ну если Джей-Би здесь, то мне повезёт. Худшей частью гонки была концовка.

Всю гонку я держал всё под контролем, но Макс начал сдерживать меня, и я знал, что у Шарля может появиться возможность. Иногда я отставал от Макса, чтобы получить возможность атаковать. В общем, я счастлив, моя команда счастлива. А это значит, что у нас будет великолепный вечер!» — сказал Ландо Норрис в интервью после гонки.

Напомним, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал напарник Норриса, лидер чемпионата Оскар Пиастри.