Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мечтал об этом с детства». Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Монако

«Мечтал об этом с детства». Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третью позицию по итогам гонки Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«Прекрасное чувство! Это была длинная, изматывающая, но захватывающая гонка! Мы могли атаковать почти всю гонку. Последняя четверть получилась напряжённой, когда Леклер атаковал сзади, а Макс был впереди. Но мы выиграли! Я мечтал об этой победе с детства и сегодня исполнил мечту. Я видел тебя перед стартом (интервью брал Дженсон Баттон. — Прим. «Чемпионата») и подумал: ну если Джей-Би здесь, то мне повезёт. Худшей частью гонки была концовка.

Всю гонку я держал всё под контролем, но Макс начал сдерживать меня, и я знал, что у Шарля может появиться возможность. Иногда я отставал от Макса, чтобы получить возможность атаковать. В общем, я счастлив, моя команда счастлива. А это значит, что у нас будет великолепный вечер!» — сказал Ландо Норрис в интервью после гонки.

Напомним, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал напарник Норриса, лидер чемпионата Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Нет, новые правила сделали Гран-при Монако только хуже. Странную гонку выиграл Норрис
Нет, новые правила сделали Гран-при Монако только хуже. Странную гонку выиграл Норрис
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android