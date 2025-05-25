Карлос Сайнс: это был ужасный день для гонок

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс поделился мнением о гонке Гран-при Монако в радиопереговорах с командой. По итогам гонки Сайнс финишировал на 10-й позиции, а его напарник Александер Албон — на девятой.

Командный мостик. Клетчатый флаг, ты финишировал 10-м. Это было не самое весёлое время [для нашей команды], но, как только Лоусон начал действовать, мы оказались в сложной ситуации. Если бы мы повели себя иначе, «Мерседес» поступил бы с нами так же, как мы с ними. Это болезненный, но лучший из возможных результат. Отличная работа, приятель.

Сайнс. Хорошая работа, ребята. В этом нет вашей вины. Я думаю, что сегодняшний день в принципе был ужасным для гонок. Но мы справимся.