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Карлос Сайнс: это был ужасный день для гонок

Карлос Сайнс: это был ужасный день для гонок
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Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс поделился мнением о гонке Гран-при Монако в радиопереговорах с командой. По итогам гонки Сайнс финишировал на 10-й позиции, а его напарник Александер Албон — на девятой.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

Командный мостик. Клетчатый флаг, ты финишировал 10-м. Это было не самое весёлое время [для нашей команды], но, как только Лоусон начал действовать, мы оказались в сложной ситуации. Если бы мы повели себя иначе, «Мерседес» поступил бы с нами так же, как мы с ними. Это болезненный, но лучший из возможных результат. Отличная работа, приятель.

Сайнс. Хорошая работа, ребята. В этом нет вашей вины. Я думаю, что сегодняшний день в принципе был ужасным для гонок. Но мы справимся.

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