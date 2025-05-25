Общий зачёт Формулы-1: Норрис уступает Пиастри всего три очка

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Монако по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, но его отрыв от Ландо Норриса сократился до трёх очков. Макс Ферстаппен держится третьим, но проигрывает уже 25 очков. Следом за ним по-прежнему идут Джордж Расселл и Шарль Леклер.

Исак Хаджар набрал восемь очков и за счёт них прорвался на 10-е место. Кроме того, Лиам Лоусон набрал первые в сезоне очки и опередил Фернандо Алонсо в борьбе за 17-ю строчку.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 161 очко.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 158.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 79.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 63.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 48.

8. Александер Албон («Уильямс») — 42.

9. Эстебан Окон («Хаас») — 20.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 15.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает ближайших соперников уже на 172 очка, однако борьба за вторую строчку максимально плотная — «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» разделяют всего пять очков. Пятое и шестое место сохраняют «Уильямс» и «Хаас», а «Рейсинг Буллз» опередил «Астон Мартин» и занял седьмую позицию.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 319 очков.

2. «Мерседес» — 147.

3. «Ред Булл» — 143.

4. «Феррари» — 142.

5. «Уильямс» — 54.

6. «Хаас» — 26.

7. «Рейсинг Буллз» — 22.

8. «Астон Мартин» — 14.

9. «Альпин» — 7.

10. «Кик-Заубер» — 6.