Общий зачёт Формулы-1: Норрис уступает Пиастри всего три очка

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Монако по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, но его отрыв от Ландо Норриса сократился до трёх очков. Макс Ферстаппен держится третьим, но проигрывает уже 25 очков. Следом за ним по-прежнему идут Джордж Расселл и Шарль Леклер.
Исак Хаджар набрал восемь очков и за счёт них прорвался на 10-е место. Кроме того, Лиам Лоусон набрал первые в сезоне очки и опередил Фернандо Алонсо в борьбе за 17-ю строчку.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 161 очко.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 158.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 79.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 63.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 48.
8. Александер Албон («Уильямс») — 42.
9. Эстебан Окон («Хаас») — 20.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 15.
В Кубке конструкторов «Макларен» опережает ближайших соперников уже на 172 очка, однако борьба за вторую строчку максимально плотная — «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» разделяют всего пять очков. Пятое и шестое место сохраняют «Уильямс» и «Хаас», а «Рейсинг Буллз» опередил «Астон Мартин» и занял седьмую позицию.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 319 очков.
2. «Мерседес» — 147.
3. «Ред Булл» — 143.
4. «Феррари» — 142.
5. «Уильямс» — 54.
6. «Хаас» — 26.
7. «Рейсинг Буллз» — 22.
8. «Астон Мартин» — 14.
9. «Альпин» — 7.
10. «Кик-Заубер» — 6.