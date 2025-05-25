Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар набрал за восемь гонок больше очков, чем Цунода и Лоусон, вместе взятые

Хаджар набрал за восемь гонок больше очков, чем Цунода и Лоусон, вместе взятые
Комментарии

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар благодаря своему финишу на шестой позиции в гонке Гран-при Монако теперь набрал за 2025 год больше очков, чем японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода и новозеландец Лиам Лоусон, вместе взятые.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

После Гран-при Монако на счету Хаджара 15 очков, в то время как у Цуноды их 10, а у Лоусона — четыре (14 в сумме).

Примечательно, что Лоусон две гонки из восьми провёл в составе старшей команды австрийского концерна — «Ред Булл», а Цунода — оставшиеся шесть.

Напомним, победу в гонке Гран-при Монако одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», подиум замкнул напарник Норриса Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Нет, новые правила сделали Гран-при Монако только хуже. Странную гонку выиграл Норрис
Нет, новые правила сделали Гран-при Монако только хуже. Странную гонку выиграл Норрис
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android