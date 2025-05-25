Хаджар набрал за восемь гонок больше очков, чем Цунода и Лоусон, вместе взятые

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар благодаря своему финишу на шестой позиции в гонке Гран-при Монако теперь набрал за 2025 год больше очков, чем японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода и новозеландец Лиам Лоусон, вместе взятые.

После Гран-при Монако на счету Хаджара 15 очков, в то время как у Цуноды их 10, а у Лоусона — четыре (14 в сумме).

Примечательно, что Лоусон две гонки из восьми провёл в составе старшей команды австрийского концерна — «Ред Булл», а Цунода — оставшиеся шесть.

Напомним, победу в гонке Гран-при Монако одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», подиум замкнул напарник Норриса Оскар Пиастри.