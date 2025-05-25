Гасли и Цуноду вызвали к стюардам в связи с аварией Пьера в гонке ГП Монако
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29-летнего пилота французской «Альпин» Пьера Гасли и 25-летнего гонщика австрийского «Ред Булл» Юки Цуноду вызвали к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с тем, что в ходе гонки Гран-при Монако на выходе из туннеля перед 10-м поворотом Гасли оставил много скорости на торможении и въехал передним левым колесом в правую заднюю шину японца.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
После этого подвеска сломалась, а французский пилот полетел по прямой, почти врезавшись в своего партнёра Франко Колапинто.
В результате Гасли сошёл с трассы, а японский пилот финишировал на 17-й позиции. Победителем стал британец Ландо Норрис («Макларен»).
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