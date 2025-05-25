Гасли и Цуноду вызвали к стюардам в связи с аварией Пьера в гонке ГП Монако

29-летнего пилота французской «Альпин» Пьера Гасли и 25-летнего гонщика австрийского «Ред Булл» Юки Цуноду вызвали к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с тем, что в ходе гонки Гран-при Монако на выходе из туннеля перед 10-м поворотом Гасли оставил много скорости на торможении и въехал передним левым колесом в правую заднюю шину японца.

После этого подвеска сломалась, а французский пилот полетел по прямой, почти врезавшись в своего партнёра Франко Колапинто.

В результате Гасли сошёл с трассы, а японский пилот финишировал на 17-й позиции. Победителем стал британец Ландо Норрис («Макларен»).