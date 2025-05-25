Зак Браун: было более захватывающе, чем в обычной гонке в Монако

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором Ландо Норрис одержал победу, а Оскар Пиастри финишировал третьим.

«Потрясающая гонка. Шарль пилотировал потрясающе, Макс был великолепен, и, конечно. наши двое парней — тоже. Стратегия вышла отличной. Это были практически идеальные выходные. Нельзя быть счастливее. Здорово, когда в команде двое парней сражаются за титул. Вторая половина года будет захватывающей. Я рад видеть, как они борются.

Результаты выглядят обычными, но напряжение на пит-уолле, борьба с трафиком, Шарлем и Максом — это было намного более захватывающе, чем в обычную гонку в Монако. Даже если протоколы выглядят обычными», — приводит слова Зака Брауна Sky Sports.