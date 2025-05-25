«Не сработало». Сайнс — о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс оценил решение ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

«Это определённо не то, что мне нравится делать, и не то, что мне хотелось бы видеть. К сожалению, Лоусон сделал это первым, чего мы не ожидали. Это ввело нас в панику, и единственное решение, которое мы смогли придумать, это самим сделать то же самое с остальными соперниками. Я немного разочарован всей гонкой и уикендом. Решение с двумя пит-стопами ничего не дало, люди всё равно будут делать то, что мы сделали сегодня. Всё равно пилоты будут манипулировать конечным результатом.

Мы либо придумаем решение, чтобы было невозможно так влиять на гоночный темп соперников, либо так всё и останется. Я не знаю, что было впереди, но в середине пелотона это дало обратный эффект. Я рад, что мы пробуем что-то новое, но для меня это не сработало. Это не то, как мне нравится гоняться, и не то, о чём я мечтаю, выступая в Монако», — приводит слова Карлоса Сайнса Sky Sports.