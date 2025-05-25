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«Здесь нельзя гоняться». Ферстаппен — о Гран-при Монако

«Здесь нельзя гоняться». Ферстаппен — о Гран-при Монако
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о решении ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«В Монако нельзя гоняться. И неважно, сколько остановок будет — две или десять. Даже в конце я лидировал, когда мои шины окончательно ушли, но меня не могли обогнать. Сегодня на машине Формулы-1 здесь можно обогнать только машины Формулы-2. Я не думаю, что решение сработало.

Это было почти как в «Марио Карт». Думаю, может, стоит установить на машину специальные устройства и разбрасывать бананы! Будет хотя бы скользко», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

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