Хаджар: я чувствовал, как засыпаю во время гонки
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал итоги Гран-при Монако, который он завершил на шестой позиции.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
«Эта гонка очень длинная, и нужно оставаться сосредоточенным. Иногда мне казалось, что я набираю темп, но я чувствовал, как засыпаю. Чтобы немного проснуться, я взвинчивал свою скорость», — приводит слова Исака Хаджара Sky Sports.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим финишировал напарник Норриса, лидер чемпионата Оскар Пиастри.
Напомним, Хаджар благодаря этому финишу набрал больше очков за восемь гонок, чем Лиам Лоусон и Юки Цунода, вместе взятые.
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