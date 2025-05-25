Хаджар: я чувствовал, как засыпаю во время гонки

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал итоги Гран-при Монако, который он завершил на шестой позиции.

«Эта гонка очень длинная, и нужно оставаться сосредоточенным. Иногда мне казалось, что я набираю темп, но я чувствовал, как засыпаю. Чтобы немного проснуться, я взвинчивал свою скорость», — приводит слова Исака Хаджара Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим финишировал напарник Норриса, лидер чемпионата Оскар Пиастри.

Напомним, Хаджар благодаря этому финишу набрал больше очков за восемь гонок, чем Лиам Лоусон и Юки Цунода, вместе взятые.