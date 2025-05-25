Хэмилтон: боролся ли я за четвёртое место? Меня даже близко не было с лидерами гонки

Семикратный чемпион Ф-1 пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился мыслями о своём выступлении в гонке Гран-при Монако, по итогам которой он финишировал пятым. Победителем стал британец Ландо Норрис («Макларен»).

«Что могу сказать насчёт отрыва в 50 секунд от лидера? Такое случается. Почему так произошло? Не знаю.

Правило о двух обязательных пит-стопах? Не могу ничего сказать про остальную часть гонки, я находился в «середине ничего». Я стартовал седьмым, некоторое время шёл позади двух машин, сумел их обогнать, а затем оказался в сложной ситуации, когда передо мной не было ни одной машины.

Разрыв был относительно большим, и я ни с кем не конкурировал. Мне нужен был сейфти-кар, чтобы помочь с ориентированием, но он не появился. Дальше всё было довольно просто. Информация была не такой уж конкретной. Я не знал, за что борюсь. Боролся ли я за следующее место впереди? Я даже близко не был с лидерами», — приводит слова Хэмилтона портал Sky Sports.