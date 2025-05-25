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Фернандо Алонсо отреагировал на очередной упущенный шанс набрать очки

Фернандо Алонсо отреагировал на очередной упущенный шанс набрать очки
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился своими мыслями насчёт выступления в гонке Гран-при Монако, по итогам которой он не финишировал и был вынужден сойти с трассы на 37-м круге.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«На 15-м круге у меня возникли проблемы с двигателем, и мы потеряли мощность. Мне казалось, что нам удастся продержаться, поскольку обгонять на этой трассе очень сложно, но, к сожалению, этого не произошло. Сегодня мы упустили ещё одну прекрасную возможность заработать несколько хороших очков. Я доволен своим выступлением в этот уикенд. И мы переходим к следующей гонке, чтобы получить ещё одну возможность выступить снова», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

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