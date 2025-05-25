Ферстаппен: могли бы провести пять пит-стопов, немного потренировать механиков

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ещё раз высказался о специфичном Гран-при Монако Формулы-1, где каждый пилот был обязан проехать на трёх разных комплектах шин. Ферстаппен завершил гонку на четвёртой позиции.

«К сожалению, пришлось проехать много кругов, а это не наша трасса. Ну, просто так бывает. Это одна из 24 трасс, так что просто двигаемся дальше.

Оттянутый второй пит-стоп? Мне было нечего терять, мой реальный преследователь был в 50 секундах позади. Так что могли бы провести пять пит-стопов, немного потренировать механиков. Но вообще это не то, чего ты хочешь. Невероятно скучно», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.