Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: могли бы провести пять пит-стопов, немного потренировать механиков

Ферстаппен: могли бы провести пять пит-стопов, немного потренировать механиков
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ещё раз высказался о специфичном Гран-при Монако Формулы-1, где каждый пилот был обязан проехать на трёх разных комплектах шин. Ферстаппен завершил гонку на четвёртой позиции.

«К сожалению, пришлось проехать много кругов, а это не наша трасса. Ну, просто так бывает. Это одна из 24 трасс, так что просто двигаемся дальше.

Оттянутый второй пит-стоп? Мне было нечего терять, мой реальный преследователь был в 50 секундах позади. Так что могли бы провести пять пит-стопов, немного потренировать механиков. Но вообще это не то, чего ты хочешь. Невероятно скучно», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Материалы по теме
«Здесь нельзя гоняться». Ферстаппен — о Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android