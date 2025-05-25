Расселл: пусть у каждого пилота будет кнопка, позволяющая включать разбрызгиватели

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл выступил с шутливым предложением насчёт того, как сделать Гран-при Монако более зрелищным. В последнее время гонки Формулы-1 в Монте-Карло получаются скучными из-за отсутствия обгонов и сильной экономии шин всеми пилотами.

«У меня есть классная идея. Пусть у каждого пилота будет кнопка, которая позволяла бы включать разбрызгиватели вокруг трассы. И ты можешь выбирать — воспользоваться ей в квалификации или в гонке, но можешь активировать её лишь один раз за уикенд. Разбрызгиватели включаются, гонка становится острее, и никто не знает, что произойдёт. Думаю, это единственное решение», — заявил Расселл в интервью Sky Sports.