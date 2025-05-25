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«Мне некуда было деваться». Гасли не считает себя виновным в аварии с Цунодой

«Мне некуда было деваться». Гасли не считает себя виновным в аварии с Цунодой
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением об инциденте, который произошёл между ним и гонщиком «Ред Булл» Юки Цунодой в гонке Гран-при Монако.

В ходе гонки Гран-при Монако на выходе из туннеля перед 10-м поворотом Гасли оставил много скорости на торможении и въехал передним левым колесом в правую заднюю шину японца. После этого подвеска сломалась, а французский пилот полетел по прямой, почти врезавшись в своего партнёра Франко Колапинто.

«Нет ничего хорошего в том, чтобы заканчивать гонку сходом с трассы. Очевидно, это разочаровывающий результат для команды, хотя, судя по тому, как складывалась гонка, наши возможности были очень ограниченными, поскольку мы стартовали не в числе лидеров.

Что касается инцидента, то я не ожидал, что Юки Цунода так сильно дёрнется при торможении. Он допустил ошибку перед заездом в туннель, а затем начал тормозить на левой стороне трассы, после чего съехал вправо. Поэтому я был практически загнан в угол, и мне некуда было деваться. Я заехал на пит-стоп на первом круге, и, возможно, это дало бы какие-то возможности позже в гонке. Похоже, что большинство машин финишировали на тех позициях, с которых стартовали, за исключением болидов, которые сошли и которым выписали штраф. В Испании мы должны двигаться вперёд и стремиться повысить свой уровень выступлений», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.

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