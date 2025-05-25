Судьи назвали виновного в аварии между Цунодой и Гасли на Гран-при Монако

Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 вынесли своё решение по итогам расследования аварии между пилотом «Альпин» Пьером Гасли и представителем «Ред Булл» Юки Цунодой по ходу гонки.

Вопреки утверждениям Гасли и «Альпин», судьи постановили, что Цунода не смещался на торможении и в целом повторял свою обычную траекторию. Соответственно, Цунода не должен был оставлять Гасли место шириной в машину, в то время как сам Пьер должен был действовать осторожнее. К тому же судьи обратили внимание, что Гасли на короткий промежуток времени заблокировал колёса.

Поэтому судьи посчитали, что Гасли несёт преимущественную вину за аварию. Вместе с тем стюарды решили ограничиться вынесением официального предупреждения гонщику «Альпин», так как машина Цуноды не получила повреждений и на его гонку этот инцидент никак не повлиял. Штрафных баллов Гасли не получил.