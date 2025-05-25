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«К чёрту, меня не волнует». Расселл прокомментировал обгон с нарушением правил

«К чёрту, меня не волнует». Расселл прокомментировал обгон с нарушением правил
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственное решение обогнать пилота «Уильямса» Александера Албона с нарушением правил, срезав трассу.

«Мы были прокляты в любом случае — и если бы сделали это, и если бы нет. В какой-то момент я сказал себе: «К чёрту, меня не волнует». Я ведь был вне очковой зоны и не финишировал бы высоко. Я просто хотел получить наслаждение от пилотажа в Монако. Мы всё потеряли вчера из-за отказа в квалификации.

Я получил 25 кругов, на протяжении которых газовал в Монако на полную. Иронично, что даже с проездом по пит-лейну я финишировал выше, чем без него, ведь я бы застрял за Алексом, Цунодой и Хюлькенбергом. Так что система несколько провалилась», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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