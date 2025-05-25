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Тото Вольф призвал Формулу-1 извлечь уроки из неоднозначной гонки Гран-при Монако

Тото Вольф призвал Формулу-1 извлечь уроки из неоднозначной гонки Гран-при Монако
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Руководитель немецкого коллектива «Мерседес» Тото Вольф поделился впечатлениями насчёт гонки Гран-при Монако, по итогам которой пилоты его команды Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли финишировали на 11-й и 18-й позиции соответственно.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«Это была неудачная гонка для нашей команды, и я уверен, что многие болельщики остались разочарованы. В будущем мы обязательно обсудим регламент, который требует двух пит-стопов на этой трассе, и посмотрим, как можно избежать подобных ситуаций.

Монако остаётся одним из самых невероятных событий и ярких зрелищ в мире автоспорта. Уикенд в Монако — это всегда захватывающее зрелище, но, как это часто бывает, квалификация может быть даже важнее самой гонки.

Мы должны сохранить волшебство Монако и одновременно проводить лучшие гонки на узких улочках этого города», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

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