Судьи вынесли вердикт по нарушению Бермана и «Хааса» до старта Гран-при Монако

Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 вынесли вердикт по нарушению, которое допустили британец Оливер Берман и его американская команда «Хаас» перед стартом гонки.

Когда Бермана выпускали на пит-лейн, чтобы он проехал установочный круг с выездом на стартовую решётку, то механики забыли достать вентилятор из правого бокового воздухозаборника. Один из механиков сделал это, только когда Берман уже стоял в очереди с другими машинами на пит-лейне.

Так как всё произошло до старта, судьи приравняли это нарушение к проступку во время свободных тренировок и ограничились штрафом в € 5 тыс. в отношении команды.