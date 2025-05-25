Албон: это была безобразная гонка. Прошу прощения у всех, кто это смотрел
Поделиться
29-летний пилот «Уильямса», представляющий Таиланд, Александер Албон в радиопереговорах с руководителем команды Джеймсом Ваулзом выразил разочарование гонкой Гран-при Монако, по итогам которой он финишировал на девятой позиции, а его напарник испанец Карлос Сайнс — на десятой.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
Ваулз. Отличная работа, Алекс. Сегодня ни для кого из нас гонка не была особенно приятной. Но вы с Карлосом отлично справились с командной тактикой. Это будут ценные очки в сезоне. Отличная работа.
Албон. Да, все молодцы. Хотя это была безобразная гонка. Прошу прощения у всех, кто это смотрел. Но я рад, что смог финишировать.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2025
-
21:40
-
21:17
-
21:10
-
20:57
-
20:29
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:06
-
19:21
-
19:02
-
18:53
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:22
-
18:20
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
17:52
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:37
-
16:10
-
15:56
-
15:20
-
15:12
-
14:50
-
14:18
-
13:48
-
13:26