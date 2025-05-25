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Албон: это была безобразная гонка. Прошу прощения у всех, кто это смотрел

Албон: это была безобразная гонка. Прошу прощения у всех, кто это смотрел
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29-летний пилот «Уильямса», представляющий Таиланд, Александер Албон в радиопереговорах с руководителем команды Джеймсом Ваулзом выразил разочарование гонкой Гран-при Монако, по итогам которой он финишировал на девятой позиции, а его напарник испанец Карлос Сайнс — на десятой.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

Ваулз. Отличная работа, Алекс. Сегодня ни для кого из нас гонка не была особенно приятной. Но вы с Карлосом отлично справились с командной тактикой. Это будут ценные очки в сезоне. Отличная работа.

Албон. Да, все молодцы. Хотя это была безобразная гонка. Прошу прощения у всех, кто это смотрел. Но я рад, что смог финишировать.

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