Албон: это была безобразная гонка. Прошу прощения у всех, кто это смотрел

29-летний пилот «Уильямса», представляющий Таиланд, Александер Албон в радиопереговорах с руководителем команды Джеймсом Ваулзом выразил разочарование гонкой Гран-при Монако, по итогам которой он финишировал на девятой позиции, а его напарник испанец Карлос Сайнс — на десятой.

Ваулз. Отличная работа, Алекс. Сегодня ни для кого из нас гонка не была особенно приятной. Но вы с Карлосом отлично справились с командной тактикой. Это будут ценные очки в сезоне. Отличная работа.

Албон. Да, все молодцы. Хотя это была безобразная гонка. Прошу прощения у всех, кто это смотрел. Но я рад, что смог финишировать.