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Шварцман сошёл на «Инди-500», сбив механиков и врезавшись в стену на пит-стопе

Шварцман сошёл на «Инди-500», сбив механиков и врезавшись в стену на пит-стопе
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», сбил механиков и врезался в стену на пит-стопе во время гонки «500 миль Индианаполиса».

Роберт заехал на пит-стоп под жёлтыми флагами, но не смог как следует затормозить на своей пит-позиции и врезался в стену пит-роуда. Он разбил носовой обтекатель и задел механиков. По итогам данного инцидента двум механикам потребовалась медицинская помощь, а сам Шварцман был вынужден сойти с гонки.

Фото: Кадр из трансляции

Шварцман стал первым новичком, завоевавшим поул-позицию в квалификации «Инди-500», с 1983 года — до Роберта таковым был Тео Фаби на гонке 1983 года.

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