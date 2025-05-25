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«Это был страшный момент». Шварцман прокомментировал сход с «Инди-500»

«Это был страшный момент». Шварцман прокомментировал сход с «Инди-500»
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», прокомментировал инцидент, произошедший в гонке «500 миль Индианаполиса», по итогам которого он был вынужден сойти с трассы.

«Думаю, у меня был достойный старт, мы боролись впереди, пока не возникли проблемы на первом пит-стопе. Затем, когда были жёлтые флаги, заехал в боксы, сразу почувствовал, что с тормозами что-то не так, ехал медленнее. И когда я подъезжал в боксам, старался быть очень аккуратным, но, только коснулся тормоза, колёса сразу заблокировали. Был очень страшный момент. Когда я коснулся тормоза, был просто пассажиром. Нужно разобраться, что это было — механические проблемы или холодные шины. Печально, ведь мы здорово смотрелись в квалификации, опережали многих сильных пилотов. Но это «Инди-500», и, надеюсь, мы сможем извлечь уроки к гонке следующего года», — сказал Шварцман в интервью телеканалу Fox News.

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