«Это был страшный момент». Шварцман прокомментировал сход с «Инди-500»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», прокомментировал инцидент, произошедший в гонке «500 миль Индианаполиса», по итогам которого он был вынужден сойти с трассы.

«Думаю, у меня был достойный старт, мы боролись впереди, пока не возникли проблемы на первом пит-стопе. Затем, когда были жёлтые флаги, заехал в боксы, сразу почувствовал, что с тормозами что-то не так, ехал медленнее. И когда я подъезжал в боксам, старался быть очень аккуратным, но, только коснулся тормоза, колёса сразу заблокировали. Был очень страшный момент. Когда я коснулся тормоза, был просто пассажиром. Нужно разобраться, что это было — механические проблемы или холодные шины. Печально, ведь мы здорово смотрелись в квалификации, опережали многих сильных пилотов. Но это «Инди-500», и, надеюсь, мы сможем извлечь уроки к гонке следующего года», — сказал Шварцман в интервью телеканалу Fox News.