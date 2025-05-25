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Ваулз прямо по ходу гонки извинился перед Вольфом за тактику «Уильямса»

Ваулз прямо по ходу гонки извинился перед Вольфом за тактику «Уильямса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал тактику команды «Уильямс» в гонке Гран-при Монако, когда Карлос Сайнс и Александер Албон по очереди сдержали Джорджа Расселла, Андреа Кими Антонелли и других пилотов, чтобы обеспечить друг другу «бесплатные» пит-стопы и сохранить места в очковой зоне. По словам Вольфа, руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз извинился перед ним за такую тактику.

«Он прислал мне сообщение во время гонки: «Мне жаль, у нас не было выбора, учитывая, что произошло перед нами». Я ответил: «Мы знаем».

Джеймс — один из моих ребят, и я не хочу звучать как-то покровительственно. Он очень хорошо работает в качестве руководителя команды. Он должен был сделать это. Две машины в очках. Всё началось с того, что «Рейсинг Буллз» начали всех тормозить», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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