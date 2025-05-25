Алонсо впервые за 24 года не набрал ни одного очка в первых восьми гонках Ф-1

43-летний двукратный чемпион Формулы-1, пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо впервые с момента своего дебюта не смог набрать ни одного очка в первых восьми гонках сезона Ф-1. На это обратил внимание аккаунт Autosport в X (ранее Twitter).

По итогам гонки Гран-при Монако испанский гонщик не смог финишировать и был вынужден сойти с трассы на 37-м круге.

К настоящему моменту Фернандо занимает 18-ю позицию в личном зачёте Формулы-1, а его напарник, канадский пилот Лэнс Стролл, — 11-ю, имея на своём счету 14 очков.

Ранее Фернандо Алонсо отреагировал на очередной упущенный шанс набрать очки.