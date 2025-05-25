Алонсо впервые за 24 года не набрал ни одного очка в первых восьми гонках Ф-1
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43-летний двукратный чемпион Формулы-1, пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо впервые с момента своего дебюта не смог набрать ни одного очка в первых восьми гонках сезона Ф-1. На это обратил внимание аккаунт Autosport в X (ранее Twitter).
По итогам гонки Гран-при Монако испанский гонщик не смог финишировать и был вынужден сойти с трассы на 37-м круге.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
К настоящему моменту Фернандо занимает 18-ю позицию в личном зачёте Формулы-1, а его напарник, канадский пилот Лэнс Стролл, — 11-ю, имея на своём счету 14 очков.
Ранее Фернандо Алонсо отреагировал на очередной упущенный шанс набрать очки.
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