Алекс Палоу вырвал победу в «Инди-500» в битве с Маркусом Эрикссоном

Сегодня, 25 мая, состоялась 109-я в истории гонка «500 миль Индианаполиса», по итогам которой победителем стал Алекс Палоу, представляющий команду Chip Ganassi Racing. Вторым финишировал гонщик Andretti Global Маркус Эрикссон, тройку сильнейших замкнул Дэвид Малукас (AJ Foyt Enterprises).

Отметим, что на финальном отрезке за победу сражались Маркус Эрикссон и Алекс Палоу. Последний вышел в лидеры за 14 кругов до финиша и смог выдержать прессинг Эрикссона на финальных кругах. Для Алекса эта победа стала первой на «овале».

Российско-израильский гонщик «Премы» Роберт Шварцман, в свою очередь, сошёл с трассы, врезавшись на пит-стопе в заграждение пит-роуда и сбив нескольких механиков своей команды. В результате Роберт разбил носовой обтекатель, который не удалось заменить.

Топ-10 по итогам «500 миль Индианаполиса».

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 200 кругов.

2. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +0.6 сек.

3. Дэвид Малукас (AJ Foyt Enterprises) +1.1.

4. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +2.1.

5. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +2.9.

6. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +3.9.

7. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +4.9.

8. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +6.0.

9. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +9.2.

10. Конор Дейли (Juncos Hollinger Racing) +13.3.

… Роберт Шварцман («Према») — сошёл.