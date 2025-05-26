Юки Цунода остался недоволен Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода поделился мнением о своём выступлении в гонке Гран-при Монако, по итогам которой он финишировал на 17-й позиции.

«В целом уикенд оказался для меня разочаровывающим, но сегодня я ни на что не мог повлиять. Конечно, в квалификации мне не удалось оправдать ожиданий — ни своих, ни своей команды. И если вы проходите её с таким большим отставанием, то не стоит ожидать, что в гонке произойдёт что-то сверхъестественное. Вы сами создали такую ситуацию.

Моё выступление не было особенным, если не считать инцидента с Пьером. Я застрял в плотной пробке, и мне показалось, что это была самая длинная гонка в моей жизни. В Монако не очень весело просто сидеть или ехать в одиночестве, когда вокруг тебя столько машин. Когда ты застрял позади них, не можешь найти свой ритм и создать его самостоятельно.

Не думаю, что в Монако обновления, которые были установлены на моей машине в Имоле, сильно повлияли на моё выступление. Темп был нормальным, и я чувствовал себя хорошо в третьей тренировке и в квалификации во время первого сегмента. Однако в целом я не смог добиться желаемого результата», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.