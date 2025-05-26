На машине Шварцмана перед аварией на пит-стопе отказали тормоза — Покрасс

Известный американский гоночный обозреватель Боб Покрасс сообщил, что авария российско-израильского гонщика Роберта Шварцмана на пит-стопе во время гонки «500 миль Индианаполиса» произошла из-за отказа задних тормозов. Шварцман не сумел остановить машину, та сбила нескольких механиков «Премы» и врезалась в стену пит-роуд.

«Команда Шварцмана говорит, что их сбитый заправщик получил небольшую травму. Задние тормоза на машине Шварцмана отказали», — написал Покрасс в социальной сети X.

Напомним, Шварцман стартовал на «Инди-500» с поул-позишен, до первых пит-стопов занимал четвёртое место, из-за медленной первой остановки откатился назад, а инцидент на третьем пит-стопе привёл к его сходу из-за повреждений машины.