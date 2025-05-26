«Ты не ответил на мой вопрос». Хэмилтон резко говорил с «Феррари» по радио в Монако

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в очередной раз привлёк внимание общением по радио со своим гоночным инженером Риккардо Адами.

Британец агрессивно отреагировал на комментарий итальянского специалиста в гонке Гран-при Монако, состоявшегося на минувших выходных в Монте-Карло.

Хэмилтон, на 76-м круге: «Они по-прежнему впереди на минуту?»

Адами: «Шарль на «медиуме», «Макларен» на «харде». Проходят круг за 1:16 и борются».

Хэмилтон: «Ты не ответил на мой вопрос. Думаю, это не имеет значения. Я просто спрашиваю, отстаю ли я на минуту или нет?»

Адами: «48 секунд».

Ранее Хэмилтон высказался о своем выступлении в Монако.