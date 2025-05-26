«Традиционная новичковская ошибка». Гонщик Алёшин — об аварии Шварцмана на «Инди-500»

Чемпион Мировой серии «Рено» 3.5, участник серии IndyCar россиянин Михаил Алёшин прокомментировал аварию Роберта Шварцмана в гонке «500 миль Индианаполиса».

«У Робика произошла традиционная новичковская ошибка: на овалах машина поворачивает, как обычно, только налево, но не направо (настроена-то она хорошо поворачивать только налево). В то время как ты обязательно должен выровнять машину поворотом направо, подъезжая к своему пит-боксу. И тут большинство новичков понимают: налево она повернула классно, а направо не поворачивает. И понимают они это, как правило, слишком поздно. У меня в начале моей карьеры в IndyCar был похожий случай, но обошлось тем, что я промахнулся мимо пит-бокса метра на два», — написал Алёшин в социальных сетях.