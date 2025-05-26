Албон заплатил за Расселла в ресторане после Гран-при Монако

Пилот «Уильямса» Алекс Албон по-своему принёс извинения Джорджу Расселлу из «Мерседеса» за то, что своей тактикой испортил британцу гонку Гран-при Монако. Албон ехал очень медленно, чтобы его напарник Карлос Сайнс создал отрыв для пит-стопа и не потерял позицию. Расселл из-за этого лишился шансов попасть в очковую зону.

В какой-то момент Расселл обогнал Албона с нарушением правил, срезав трассу, отказался вернуть позицию и получил штраф. После британец заявил, что сделал это намеренно, и пожаловался на трассу. После гонки Албон заплатил за соперника в ресторане.

«Пожалуйста, Джордж Расселл», — написал Албон в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав совместное фото.

Фото: из личного архива Алекса Албона

Победителем Гран-при Монако стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку лидеров еще один представитель «Макларена» австралиец Оскар Пиастри.