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Норрис: я поздравил Шварцмана с поулом на «Инди»-500, круто видеть то, что он делает

Норрис: я поздравил Шварцмана с поулом на «Инди»-500, круто видеть то, что он делает
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Вице-чемпион Формулы-1 британец Ландо Норрис высказался о российско-израильском гонщике Роберте Шварцмане.

«Испытываю огромное уважение к этим парням. Я поздравил Роберта Шварцмана с поулом. Это было впечатляюще. Я был его напарником в 2015 или 2016 году в «Формуле Рено». И круто видеть то, что он делает», — приводит слова Норриса GPblog.

Напомним, Шварцман стал обладателем поула «500 миль Индианаполиса». В гонке россиянин заехал на пит-стоп под жёлтыми флагами, но не смог затормозить и врезался в стену пит-роуда, разбив носовой обтекатель и задев механиков. Двум механикам потребовалась медицинская помощь, сам Шварцман был вынужден сойти с гонки.

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