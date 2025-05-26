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Антон Козлов стал победителем второго этапа RDS GP в Санкт-Петербурге

На трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге завершился второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP).

Победителем стал вице-чемпион RDS GP в сезоне-2023 Антон Козлов, представляющий команду Carville Racing.

RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:

1. Антон Козлов (Carville Racing) — 255 баллов;

2. Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») — 195 балла;

3. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 147 баллов.

RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачёт. Топ-3:

1. «LECAR Одержимые Моторспорт» — 267 баллов;

2. Carville Racing — 257 баллов;

3. Takayama Forward Auto — 225 баллов.

По итогам прошедших этапов лидерство в личном зачёте захватил Антон Козлов, которому два подиума подряд обеспечили первую строчку в протоколах. Вторым идёт действующий чемпион Артём Шабанов, который, однако, уступает своему сопернику уже больше сотни баллов. Замыкает тройку Роман Тиводар.

В первый летний месяц Гран-При Российской Дрифт Серии отправится в Нижний Новгород, где на трассе NRing 14-15 июня пройдёт следующий уик-энд RDS GP сезона-2025.