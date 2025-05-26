Албон — о «Ред Булл»: эта команда безжалостна

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился воспоминаниями о работе в «Ред Булл».

«Если посмотреть на мой опыт в Формуле-1, то причиной, по которой я перешёл в «Ред Булл», стал очень сильный год в «Торо Россо». Позже я почувствовал, что «Уильямс» — продолжение того, на чём я остановился в «Торо Россо».

Больше ли «Ред Булл» ассоциируется со стрессом и давлением? Конечно, эта команда безжалостна. Она безжалостна, но в то же время я испытываю огромное уважение к Кристиану [Хорнеру] и Хельмуту [Марко]. Они дают много возможностей пилотам, и у меня никогда не было с ними проблем», — приводит слова Албона издание Mundo Deportivo.