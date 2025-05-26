Оруджев — о нелегальном обгоне Расселла: жаль, что он додумался только на 50-м круге

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал нелегальный обгон пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Монако.

«Жаль, что додумался Джордж до этого только на 50-м круге. И жаль, что стюардам это не понравилось больше, чем оттормаживание соперников на три-четыре секунды с круга», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Напомним, Расселл по ходу гонки в Монако принял решение обогнать пилота «Уильямса» Александера Албона с нарушением правил, срезав трассу. В конечном итоге Расселл финишировал 11-м, не заработав баллов на этом Гран-при.