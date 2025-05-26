Оруджев назвал радикальное решение, чтобы Гран-при Монако Ф-1 стал интереснее

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о проблеме зрелищности Гран-при Монако Формулы-1.

«С этими размерами машины не на что надеяться. Если поменяют трассу, где как-то встроят длинную и широкую прямую, с широкой шпилькой в конце, тогда шанс есть. Таких улиц в Монако нет, но ходят же слухи, что хотят насыпать землю в море. Мне только такое приходит на ум», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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