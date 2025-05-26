«Вторая машина «Ред Булл» хуже «Рейсинг Буллз». Оруджев против повышения Хаджара

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев не считает, что пилоту «Рейсинг Буллз» Исаку Хаджару нужно переходить в «Ред Булл».

«Он же в очках едет. Зачем ему садиться в машину, где он будет за пределами очковой зоны? Уже понятно, что вторая машина «Ред Булл» хуже «Рейсинг Буллз». Если вы посадили трёх разных, хотя добавим Албона и Пьера — пять разных высококлассных гонщиков, а результат один… Что бы они ни говорили, машина сделана под Макса. Именно как он хочет, и так, что именно он может выжимать из неё максимум. Значит, им нужен второй Ферстаппен. Пока такого нет. И Хаджар бы повторил участь Юки», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».