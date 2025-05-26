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«Вторая машина «Ред Булл» хуже «Рейсинг Буллз». Оруджев против повышения Хаджара

«Вторая машина «Ред Булл» хуже «Рейсинг Буллз». Оруджев против повышения Хаджара
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев не считает, что пилоту «Рейсинг Буллз» Исаку Хаджару нужно переходить в «Ред Булл».

«Он же в очках едет. Зачем ему садиться в машину, где он будет за пределами очковой зоны? Уже понятно, что вторая машина «Ред Булл» хуже «Рейсинг Буллз». Если вы посадили трёх разных, хотя добавим Албона и Пьера — пять разных высококлассных гонщиков, а результат один… Что бы они ни говорили, машина сделана под Макса. Именно как он хочет, и так, что именно он может выжимать из неё максимум. Значит, им нужен второй Ферстаппен. Пока такого нет. И Хаджар бы повторил участь Юки», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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