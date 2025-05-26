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Глава «Феррари» сделал заявление об обновлении на Гран-при Испании

Глава «Феррари» сделал заявление об обновлении на Гран-при Испании
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал об обновлении, которое команда подготовит к Гран-при Испании.

«Думаю, Барселона выделена в календаре для всех в паддоке, поскольку будут обновлены правила, касающиеся переднего крыла. Мы уже давно работаем над ним, и этот момент может стать поворотным для всех, ведь мы не знаем, как повлияет на каждую команду новый регламент.

Никаких других изменений в машине не будет, мы сосредоточится на предстоящем, чтобы сделать всё возможное для нового переднего крыла», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

Напомним, Гран-при Испании пройдёт с 30 мая по 1 июня в Барселоне.

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