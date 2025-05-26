Оруджев объяснил, почему не ждёт эффекта от ужесточения требований к гибким крыльям

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о предстоящем изменении требований к гибким крыльям в Формуле-1.

«Нет, я не очень этого жду. Всё равно большая часть прижимной силы генерируется днищем. В Испании много ходовых поворотов, где, с точки зрения экспертов, гибкость крыльев должна играть против. Я думаю, что всё будет примерно так же, как и обычно. В общем, удивлюсь, если это действительно что-то поменяет», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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