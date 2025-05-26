«В любом случае крут». Оруджев прокомментировал аварию Шварцмана на пит-лейне

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал аварию Роберта Шварцмана в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Мне кажется, что он просто «блокирнулся» на холодных тормозах. Там в целом на пит-лейн сложно попасть, из-за того что тормоза абсолютно холодные. Пит-бокс Роберта был на самом выезде с пит-лейна, и тормоза успели остыть с момента, как он въехал. Со стороны выглядело так, а что было в реальности, знают только они сами. В любом случае Роберт крут, и я уверен: в следующем году он вынесет ошибки и проведёт классную гонку», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».