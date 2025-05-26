Фредерик Вассёр оценил выступление «Феррари» после восьми этапов сезона-2025

Глава «Феррари» Фредерик Вассер высказался о выступлении команды после восьми этапов сезона-2025.

«Мои ожидания от сезона не изменились с уикендом в Монако. Думаю, у нас была не лучшая первая часть чемпионата, хотя прошла уже треть. Мы выступили хуже ожиданий. Это предельно понятно, мы должны оставаться честными с собой. Гонка не меняет всю картину, несмотря на то, что у нас был хороший уикенд. Однако сейчас мы на позитивном пути, учитывая темп в Джидде, в Имоле и выходные в Монако. Будет хорошо, если мы начнем вторую часть сезона с таким темпом», — приводит слова Вассера издание FormulaPassion.